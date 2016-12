Ventriglia: "Letta, salviamo il Maggio Danza"

foto Facebook 11:48 - I numeri parlano chiaro: 119 possibili esuberi per il Teatro del Maggio musicale Fiorentino. E' la soluzione del commissario straordinario della Fondazione Lirica Fiorentina, Francesco Bianchi per contenere il bilancio. La compagnia Maggio Danza verrà smantellata. Attacca il direttore Francesco Ventriglia: “E' assurdo, mi metterò al lavoro per proporre alternative. La cultura non si uccide così e il presidente Letta dovrebbe intervenire”. - I numeri parlano chiaro: 119 possibili esuberi per il. E' la soluzione del commissario straordinario della Fondazione Lirica Fiorentina,per contenere il bilancio. La compagniaverrà smantellata. Attacca il direttore: “E' assurdo, mi metterò al lavoro per proporre alternative. La cultura non si uccide così e il presidentedovrebbe intervenire”.

Il numero degli esuberi è molto alto, doccia gelata?

Non mi piace questa parola, specie se si parla del teatro. Un luogo che accoglie in sé il palcoscenico, il sipario e i pilastri come il coro, l'orchestra e il Corpo di ballo. Parliamo di uomini e donne che credono fermamente nella cultura e nell'arte. Sono addolorato perché nel nostro Paese stanno distruggendo compagnie gloriose di città importanti. L'hanno fatto con Venezia, Trieste e Bologna. Facciamo che non accada anche a Firenze.



Ma i tagli sono necessari...

Non discuto che bisogna agire in qualche modo per contenere il bilancio e rimettere i conti in ordine. Sono perplesso e anche deluso dal fatto che invece di tagliare i rami secchi si taglino le piante sane. La nostra Compagnia del Maggio Danza ha una storia lunga, è stata fondata nel 1967. Poi ha avuto un calo, come accade in molti teatri italiani, in tre anni da quando sono arrivato io ho cercato di dare nuovi stimoli sia nel repertorio che invitando grandi ospiti come Sylvie Guillem.



I risultati?

Straordinari e non solo per il pubblico ma anche per esserci messi in evidenza come una delle compagnie italiane più attive e ricche di fantasia. Non è un caso che il commissario Bianchi ha ammesso che il Corpo di Ballo verrà chiuso per motivi economici e non artistici.



Cosa accadrà ora?

Dopo la prima delusione ora voglio rimboccarmi le maniche e pensare a possibilità e alternative per evitare che venga cancellata la danza a Firenze. Voglio credere fermamente che ci sia ancora una soluzione. Il mio atteggiamento è sempre stato positivo in questi anni e continuerò ad esserlo.



Il 22 maggio intanto ci sarà un nuovo incontro Sindacati e commissario. Se confermassero la cancellazione del Maggio Danza?

Non abbandono la nave.



Il presidente Letta a Fabio Fazio disse: "Se ci saranno tagli alla cultura mi dimetto". Cosa vorrebbe dirgli?

Ho 34 anni e siamo entrambi giovani, io sono qui. Parliamone e troviamo una soluzione.

Andrea Conti