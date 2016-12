Giffoni: è boom di tweet

- C'è chi scrive di aver cominciato il conto alla rovescia e chi giura di essere disposto a tutto pur di incontrarli. Parliamo di Logan Lerman ed Alexandra Daddario, la neonata coppia d'oro del cienma hollywoodiano reclutata dal Giffoni, il Festival internazionale del cinema per ragazzi in programma dal 19 al 28 luglio, che sul web ha già mandato in delirio i fan. "Non ho mai pianto così tanto", twitta Francesca, "finalmente, dopo quasi sei anni, Logan!"

"Non ci credo ancora, voi siete la nostra speranza per vedere i nostri attori/idoli/cantanti", cinguetta Giuseppe. Dopo aver accontentato il pubblico con l'annuncio della prima star ospite Naya Rivera, alias Santana Lopez in Glee, alla 43esima edizione si aggiunge il duo protagonista della saga "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo". Un successo fantasy firmato da Rick Riordan e sbarcato al cinema nel 2010 con il primo capitolo, "Il ladro di fulmini". "Sono a scuola e, appena visto l'hashtag, ho iniziato ad urlare come una matta". "Ecco come rendere una terribile giornata di scuola decisamente migliore". "E' una vita che seguo Logan ed ora lo posso vedere, non ci credo".

I due attori americani, meglio noti come Percy ed Annabeth, incontreranno, infatti, i ragazzi della giuria e sfileranno sul tappeto rosso del salernitano per presentare, il 23 luglio in anteprima, il secondo capitolo delle loro avventure cinematografiche, "Il mare dei mostri", diretto da Thor Freudenthal, nelle sale italiane dal 15 agosto.

"Dopo aver letto la notizia, io e le mie amiche abbiamo cominciato ad urlare". "Sietedei grandi. Vedere un altro fandom (oltre a quello di Naya) felice grazie a voi, non ha prezzo!". "E' da otto anni che sogno di incontrarlo, grazie, avete realizzato il mio sogno".