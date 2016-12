"Meglio se stai zitta" corto italiano a Cannes

foto Ufficio stampa Correlati Cannes, tris di film italiani

"Meglio se stai zitta" è un cortometraggio girato da Elena Bouryka che parteciperà al prestigioso Festival di Cannes. In modo divertente vengono raccontate le confessioni tra sei amiche pochi attimi prima che una di loro decida di fare il grande passo. Un cast al femminile di tutto rispetto con Valeria Solarino, Claudia Pandolfi, Donatella Finocchiaro, Claudia Potenza, Emilia Verginelli, Antonia Truppo.

Dubbi e scelte - Chiacchierando con le confidenti, la futura sposa scoprirà non conosce tutti i segreti dell'uomo che ha scelto come compagno di una vita. Il cortometraggio affronta con ironia il delicato tema delle aspirazioni di una donna per quello che da sempre sarebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita. Per valorizzare la bellezza delle protagoniste è stato utilizzato il make-up Astra.