Zoe Saldana, nudo integrale per "Allure"

10:38 - E' diventata un po' la regina della fantascienza, prima con "Avatar" e poi con il reboot di "Star Trek", il cui secondo capitolo, "Into Darkness", arriverà sui nostri schermi il 13 giugno. Ma Zoe Saldana è anche dotata di grande fascino e per una volta decide di mostrarlo nella sua completezza con un servizio per "Allure" dove posa in nudo integrale. Foto raffinate che restano nell'ambito del vedo-non vedo, ma dove la sua bellezza emerge prorompente.

Nell'intervista Zoe sembra quasi schernirsi di fronte al suo fascino e, interrogata sulla sua sessualità, arriva a dire che si sente "così androgina che potrei tirar su i miei figli insieme a una donna".



Determinata e sicura, si mostra però anche disincantata e pronta a prendere con un sorriso le eventuali avversità. "Va bene dire 'ok, questo è quello che voglio ottenere'. Ma se questo non accade va bene lo stesso. Bisogna essere persone ragionevoli, prima di tutto con se stesse".