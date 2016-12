Moreno con "Stecca" punta dritto al successo

foto Ufficio stampa Correlati CANTA "PICCOLE COSE" 22:32 - Appena entrato nella scuola di "Amici", Moreno si è distinto oltre che per la simpatia anche per la sua capacità di fare freestyle. Già ad "Mtv Spit", la trasmissione sull'hip hop, si era fatto notare. Il rapper debutta con i nove brani più due freestyle di "Stecca". Tre potenti singoli: "La novità" con Fabri Fibra, "Attento" e "Piccole cose". In "Che confusione" anche una citazione di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. - Appena entrato nella scuola di "",si è distinto oltre che per la simpatia anche per la sua capacità di fare freestyle. Già ad "Mtv Spit", la trasmissione sull'hip hop, si era fatto notare. Il rapper debutta con i nove brani più due freestyle di "". Tre potenti singoli: "" cone "". In "" anche una citazione di “Sarà perché ti amo” dei

Sul giovane rapper della Squadra Bianca e semifinalista del talent di show di Canale 5 si sono posati gli occhi della produttrice Paola Zukar, la stessa di Fabri Fibra, che ha battezzato il disco “Stecca”. Per Moreno si sono mobilitati anche il team francese Medeline, Takagi Beatz e Shablo. Tra i brani dell'album “La distanza” si distingue per la presenza della voce femminile calda e dritta di Simona Barbieri che si sposa bene con l'energia di Moreno. Poi rap tiratissimo con “Sempre vero”. Non mancano, ovviamente, i brani già presentati durante il serale di “Amici”: “Sapore d'estate”, “Piccole cose” e “Non mi cambieranno mai”. Dunque all'ormai affollato mondo del rap italiano si aggiunge anche Moreno che presenta un album sincero e semplice con un linguaggio immediato che punta dritto al vertice della classifica.



La tracklist: 1 La novità (con Fabri Fibra) 2 Sapore d’estate 3 Piccole cose 4 Freestyle I (Skit) 5 Che confusione 6 Attento 7 La distanza 8 Freestyle II (Skit) 9 Qualcosa da dire (con Clementino) 10 Sempre vero 11 Non mi cambieranno mai.

Andrea Conti