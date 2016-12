Mina inedita e rara si mostra in "InDVDibile"

foto Olycom Correlati SIGNORA DELLA MUSICA 09:24 - Mina si è ritirata dalle scene nel 1978 dopo una carriera televisiva di successo da Teatro 10 a Canzonissima per poi rompere il silenzio nel 2001 con le immagini in studio ad incidere brani tra cui "Oggi sono io" di Alex Britti. Secondo informazioni raccolte da Tgcom24 la cantante torna a mostrarsi ma in 4 dvd. Esce il 4 giugno "InDVDibile" che contengono i Caroselli Barilla e Tassoni, le sequenze del live del 1972 e altre rarità mai pubblicate. si è ritirata dalle scene nel 1978 dopo una carriera televisiva di successo da Teatro 10 a Canzonissima per poi rompere il silenzio nel 2001 con le immagini in studio ad incidere brani tra cui "" di. Secondo informazioni raccolte dala cantante torna a mostrarsi ma in 4 dvd. Esce il 4 giugno "" che contengono i Caroselli Barilla e Tassoni, le sequenze del live del 1972 e altre rarità mai pubblicate.

E naturalmente nei dvd ci sono anche le immagini di Mina in studio nel 2001 dove canta i classici napoletani e i brani della storia della musica internazionale come “Tres Palabras” e “The Nearness Of You”. Il progetto è stato fortemente voluto dall'etichetta della cantante GSU in partecipazione con Artist First che distribuirà i quattro dvd. Ma non è finita perché ci sarà un ricco volume illustrato a corredare il cofanetto. Insomma in arrivo una sorpresa inaspettata per i fan dell'artista che non regala loro un album ma ben 4 dvd di rarità pescate negli archivi tv e personali.

Andrea Conti