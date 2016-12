Gianni Morandi, clippini musicali su Facebook

Davanti alla sua casa, immersa tra i colli alle porte di Bologna, Morandi ha accennato per i suoi fan "Occhi di Ragazza", a cui è particolarmente legato. "E' una canzone del 1970. Mi propose di cantarla il mio amico Lucio Dalla - racconta - L'aveva scritta con Bardotti e Baldazzi. Fu un grande successo discografico, l'ultimo di una lunga serie. Poi dal 1971 in poi, arrivò per me una crisi che durò circa dieci anni...".



Il cantante si è poi rivolto direttamente ai suoi ammiratori: "P.S. Fatemi capire se questi piccoli clip, con accenni di vecchie canzoni, eseguite in maniera cosi approssimativa, vi piacciono... se no li posso sospendere...". La risposta è stata decisamente positiva e in poche ore la pagina è stata invasa da commenti positivi e complimenti.