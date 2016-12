Demi Lovato: "Rubo i cuscini dagli hotel"

foto Da video Correlati BELLEZZA NATURALE 14:11 - Demi Lovato non è proprio un'ospite modello per gli hotel in cui soggiorna. "Rubo sempre i cuscini negli hotel dove sono stata - ha confessato imbarazzata nel salotto dell'Ellen Show - Però ne lascio sempre un altro in cambio, così da non fargli perdere soldi". La star ha iniziato i "furti" per esigenze di lavoro, per stare più comoda durante i lunghi spostamenti in aereo. non è proprio un'ospite modello per gli hotel in cui soggiorna. "- ha confessato imbarazzata nel salotto dell'Ellen Show - Però ne lascio sempre un altro in cambio, così da non fargli perdere soldi". La star ha iniziato i "furti" per esigenze di lavoro, per stare più comoda durante i lunghi spostamenti in aereo.

La cantante ha collaudato un vero e proprio sistema per avere sempre un cuscino fresco di lavanderia durante i suoi tour: nelle stanze in cui arriva lascia quello che porta con sè, prendendone in cambio uno pulito.



Una strana abitudine, che le permette però di rendere più confortevoli i suoi spostamenti in aereo: "Preferisco stare comoda e apparire come un'idiota che si porta dietro un cuscino gigante per tutto l'aeroporto".