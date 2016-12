Taylor Swift sexy in raso nero

La bionda cantante sembra al massimo della forma, del tutto indifferente alle dichiarazioni dell'ex Harry Styles. Il cantante degli "One Direction" l'ha definita addirittura "una rottura" . Taylor non appare per nulla scalfita, anzi. Si conferma un vero animale da palcoscenico e sfoggia grinta e carica erotica invidiabili. Una bellezza mozzafiato che si affianca al successo professionale. Il singolo tratto dall'album "Red" - "We Are Never Getting Back Together" - ha battuto il record di "Born This Way" di Lady Gaga con le vendite più veloci nella classifica di iTunes. "Red" è l'album con le maggiori vendite nella sua prima settimana di pubblicazione degli ultimi dieci anni e il secondo album di un'artista femminile con le maggiori vendite in una sola settimana della storia, dietro solo a "Oops!... I Did It Again" di Britney Spears.