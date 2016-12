Ana Laura Ribas, che tormentone!

foto Da video Correlati VIDEO TRA COLORI E ALLEGRIA 14:44 - Ballerine e spogliarellisti brasiliani, gente che va e che viene in una lavanderia a gettoni. Il nuovo singolo di Ana Laura Ribas "Boogie Oogie Oogie" si candida a diventare il tormentone dell'estate. Il videoclip è esplosivo, con la showgirl che in chiave ironica reinterpreta una hit del 1978 dei "A Taste of Honey". "Voglio dimostrare che con tanta energia e voglia di far sorridere si può fare molto, anche senza budget", racconta a Tgcom24. - Ballerine e spogliarellisti brasiliani, gente che va e che viene in una lavanderia a gettoni. Il nuovo singolo di" si candida a diventare il tormentone dell'estate. Il videoclip è esplosivo, con la showgirl che in chiave ironica reinterpreta una hit del 1978 dei "". "Voglio dimostrare che con tanta energia e voglia di far sorridere si può fare molto, anche senza budget", racconta a

"L'idea del singolo nasce per caso - racconta Ana Laura - a una cena ho fatto sentire questa canzone che ho sempre amato e i miei amici mi hanno spronato a reinterpretarla". Così in soccorso della Ribas sono arrivati la cognata, l'amica ballerina Adelaide, il chitarrista Dhosy Silva, la cinesina amica dell'amico Alessandro Boero. "Il video è di Umberto Soldà - continua - e l'abbiamo fatto in casa, non è il mio primo singolo ma il quinto, non mi piace la definizione tormentone dell'estate, perché il brano è esplosivo e sarebbe piaciuto anche a gennaio... Parola di Ana Laura".