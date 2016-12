Cannes, tris di film italiani

foto LaPresse Correlati ESORDIO PER LA GOLINO 09:40 - Tre i film italiani in concorso al 66esimo Festival del cinema di Cannes. La pellicola di Paolo Sorrentino "La grande bellezza" che unisce la tradizione di una dolce vita divenuta volgare e il contrasto della bellezza di una Roma chic. C'è poi l'inossidabile brand della mafia unito a quello del miracolo italiano di "Salvo", opera prima di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, e, infine, si arriva al racconto di Valeria Golino (regista) in "Miele", con protagonista Jasmine Trinca, sul tabù della morte assistita. - Tre i film italiani in concorso al 66esimodel cinema di. La pellicola di" che unisce la tradizione di una dolce vita divenuta volgare e il contrasto della bellezza di una Roma chic. C'è poi l'inossidabile brand della mafia unito a quello del miracolo italiano di "", opera prima di, e, infine, si arriva al racconto di(regista) in "", con protagonista, sul tabù della morte assistita.

LA GRANDE BELLEZZA - Una Roma indolente, barocca, stra- cafonal, con donne di plastica e uomini da poco è quella che Sorrentino porta in concorso. "Ringrazio il festival per l'invito e l'attenzione con cui segue il mio lavoro sin dagli esordi. Essere selezionati tra migliaia di film è già un grande riconoscimento", ha dichiarato il regista. Un film, il suo, che guarda a "Satyricon" e a "La dolce vita", tenuto segreto come è abitudine del regista de "Il Divo". Nelle prime immagini si intravede una Roma rumorosa che balla e mangia sulle terrazze dei palazzi umbertini incurante della storia che la circonda. Una capitale volgare e nobile allo stesso tempo e anche piena di una mondanità incapace di disinvoltura. Neppure il Virgilio di questo inferno di brutta musica, donne di plastica e palazzinari la salva. Ovvero il giornalista e scrittore sessantenne, Jep Gambardella (Toni Servillo), protagonista del film approdato a Roma a ventisei anni (proprio come Federico Fellini) che si porta addosso tutta la fame e la curiosità della provincia. Lui, immobile tra la gente che balla dice nel trailer: "Non volevo essere semplicemente un mondano, volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alla feste, io volevo avere il potere di farle fallire". Accanto a Toni Servillo, un cast straordinario: Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Pamela Villoresi, Galatea Ranzi, Anna Della Rosa, Giovanna Vignola, Roberto Herlitzka, Massimo De Francovich, Giusi Merli, Giorgio Pasotti, Massimo Popolizio, Isabella Ferrari, Franco Graziosi, Sonia Gessner, Luca Marinelli, Dario Cantarelli, Ivan Franek, Anita Kravos, Luciano Virgilio, Vernon Dobtcheff, Serena Grandi, Lillo Petrolo. "La grande bellezza" esce in Italia il 21 maggio distribuito da Medusa.



SALVO - "Un killer di mafia, Salvo, entra in una casa per uccidere un uomo, ma lì incontra Rita, sorella cieca dell'uomo che deve uccidere. Lei tenta di salvare il fratello, ma non ci riesce. I due lottano e, come per miracolo, a Rita torna la vista. E il killer non l'abbandona più". Così Antonio Piazza, coregista insieme a Fabio Grassadonia parla dell'opera prima di amore e mafia dei due registi siciliani che passa a la Semaine de la Critique. "E' un modo di parlare di contatto oggi a Palermo tra due persone diverse come parla di libero arbitrio. E non solo, attraverso il miracolo Rita vede per la prima volta, ma anche Salvo è come se vedesse per la prima volta in vita sua". Salvo ha per protagonisti l'attore palestinese Saleh Bakri, già interprete di Elia Suleiman, l'esordiente Sara Serraiocco e Luigi Lo Cascio.



MIELE - Non è un film facile, ma duro, molto duro, con una sua bellezza nonostante si parli di morte, malattia e suicidio assistito. Il lungometraggio che passa nella sezione Un Certain Regard, ha come protagonista la Trinca nel ruolo di Irene un pietoso quanto perfezionista angelo della morte che, a pagamento e illegalmente, dà la morte, a quei malati terminali che hanno deciso di farla finita. Che non vogliono più soffrire. Ma in "Miele", distribuito dalla Bim in 100 copie e liberamente ispirato al romanzo "A nome tuo" di Mauro Covacich (Einaudi), a un certo punto succede una cosa imprevista che scompiglia le carte nella vita di Irene, una donna complicata che compensa il peso della morte di cui è portatrice con un'attività compulsiva, fatta di nuotate nel mare d'inverno, di corse in bicicletta e di sesso. Irene viene a un certo punto contattata da un settantenne colto e nichilista, l'ing. Carlo Grimaldi (uno straordinario Carlo Cecchi), che vuole morire ma, che scoprira' solo dopo, non e' affatto malato, ma ha solo il disagio di vivere una contemporaneita' di cui non condivide nulla. Un incontro tra Irene e Grimaldi che li cambierà entrambi.