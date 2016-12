Cannes, vince la coppia tra thriller ed eros

foto Ap/Lapresse Correlati TRIS DI FILM ITALIANI

I NUDI DI EMMANUELLE SEIGNER 09:43 - A Cannes vince la coppia. Che siano amanti, parenti o colleghi, la 66esima edizione del Festival del cinema (dal 15 al 25 maggio) è caratterizzata da "duetti". Perché i 20 film in concorso non hanno un filo conduttore: si spazia infatti dal thriller all'erotismo, dalla musica al biopic. Come nel caso di "Roman Polanski e "Inside Llewyn" dei fratelli Coen. Tante le stesse sulla croisette: da Michael Douglas a Matt Damon. - Avince la. Che siano amanti, parenti o colleghi, ladeldel(dal 15 al 25 maggio) è caratterizzata da "duetti". Perché i 20in concorso non hanno un filo conduttore: si spazia infatti dal thriller all'erotismo, dalla musica al biopic. Come nel caso di " Venere in pelliccia " die "" dei fratelli. Tante le stesse sulla croisette: da

L'esempio più eclatante è "Venere in pelliccia" di Roman Polanski. Due personaggi sulla scena Emmanuelle Seigner (Vanda) e Louis Garrel (Thomas). Quest'ultimo è un regista che fa sadici provini alle sue attrici per uno spettacolo ispirato a un romanzo di von Sacher-Masoch, padre del masochismo. Ma Vanda non diventerà affatto sua vittima. In "Nebraska" di Alexander Payne, road movie con Bruce Dern e Will Forte, protagonisti sono un padre e figlio. Loro mission andare in Nebraska per incassare un 1 milione di dollari dalla Publishers Clearing House. C'è poi la coppia di "Behind the candelabra" di Steven Soderbergh. Ovvero quella composta dal pianista Liberace (Michael Douglas) artista e omosessuale scomparso nel 1987 per Aids e del suo storico amante Scott (Matt Damon). Ci sono poi le sorelle di "The immigrant" di James Gray, ovvero (Marionne Cotillard) emigrata da Polonia in Usa con la sorella fermata ad Ellis Island. La Cotillard non mancherà di entrare nel mondo della prostituzione pur di salvarla.



Non mancano i fratelli di "Only god forgives" di Nicolas Winding Refn. Ovvero Julian che vive a Bangkok e con il fratello Billy dove gestiscono un club di thai boxe. Solo una copertura per il traffico di droga. In "Shield of straw" di Takashi Miike di scena sono invece due poliziotti di scorta a un killer. Loro compito evitare di imbattersi nei cacciatori di taglie, desiderosi di mettere le mani sulla ricca cifra offerta dal ricco nonno della vittima. Anche il giappone con "Like father, like son" di Hirokazu Koreeda mette in campo il doppio, ovvero la scelta più difficile. Quella che dovrà fare Ryota che insieme alla moglie e' costretto a scegliere tra figlio naturale e quello che invece ha solo cresciuto. Il film cinese "A touch of sin" di Jia Zhang-ke ha come temi ancora la coppia insieme al road-movie. Protagonisti sono Jiang Wu, Wang Baoqiang e la musa ispiratrice del regista, nonché sua compagna, Zhao Tao. Thriller con mistero per "Borgman" di Alex van Warmerdam. Camiel Borgman, individuo sinistro che si aggira tra vie periferiche ha infatti una caratteristica scompaginare l'ordine familiare quando entra in una casa.



In "Jeune & Jolie" di Franois Ozon la sessualità esuberante di una diciasettenne mediata da internet e consumata negli alberghi. Mentre in "La vie d'Adele" di Abdellatif Kechiche protagonista una quindicenne alle prese anche lei con una sessualità ambigua. E' attratta dal tenebroso Thomas, ma anche di più dalle ragazze. Si annuncia invece un dibattito a due in "Jimmy P." di Arnaud Desplechin. Da una parte Jimmy Picard (Benicio del Toro), americano che ha combattuto in Francia ed è molti malato, e dall'altra, l'antropologo (Amalric) che dovrebbe aiutarlo. - Torna la famiglia, dopo il premio Oscar a 'Una separazione', in "The past" di Asghar Farhadi. Dopo Una separazione, il regista parla ancora di famiglia. Di scena un iraniano che vive Francia che abbandona moglie e figli e torna in Iran. Dai fratelli Coen in "Inside Llewyn" solo tanta musica anni 60. Ambientato nel Greenwich Village il film è ispirato alla vita del cantautore folk Dave van Ronk (Oscar Isaac). Amico di Dylan e Joni Mitchell, il lungometraggio è tratto dai diari postumi dello stesso musicista.