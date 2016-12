Siae: "Diamo una degna sepoltura a Califano"

foto Ansa 12:07 - Dare una degna sepoltura al 'Califfo' Franco Califano, morto il 30 marzo, e non lasciarlo in quel loculo temporaneo in cui e' sepolto dai primi di aprile ad Ardea. La Siae si mobilita, e con il direttore generale Gaetano Blandini offre la piena disponibilita', anche economica, per risolvere il problema della tumulazione. - Dare una degna sepoltura al 'Califfo' Franco Califano, morto il 30 marzo, e non lasciarlo in quel loculo temporaneo in cui e' sepolto dai primi di aprile ad Ardea. La Siae si mobilita, e con il direttore generale Gaetano Blandini offre la piena disponibilita', anche economica, per risolvere il problema della tumulazione.

“Una volta appreso della triste vicenda della temporanea 'sosta' di Franco Califano, morto lo scorso 30 marzo, in un loculo pubblico del cimitero di Ardea", il direttore generale della Siae, Gaetano Blandini, ha offerto la sua "piena disponibilità per dare degna sepoltura al Califfo, un autore, attore e scrittore che ha contribuito a dare lustro alla musica leggera italiana". Lo ha reso noto la stessa Siae, riferendosi appunto alla notizia della mancanza di una sistemazione definitiva della salma del musicista, dovuta alla non disponibilità dei familiari ad accollarsene le spese.