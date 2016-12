Marco Carta: "Più rock ai miei concerti"

foto Olycom Correlati IDOLO DELLE TEENAGER 17:09 - Marco Carta sta provando per giorni interi con la sua band per presentarsi al meglio davanti al suo pubblico il 14 maggio all'Alcatraz di Milano e il 17 all'Atlantico di Roma. "Ci saranno tante sorprese - anticipa il cantante a Tgcom24 -. In tutto dai 22 ai 25 brani in scaletta con tutti i singoli e i successi e ovviamente non mancheranno le cover". Nuovi arrangiamenti "più rock". sta provando per giorni interi con la sua band per presentarsi al meglio davanti al suo pubblico il 14 maggio all'Alcatraz di Milano e il 17 all'Atlantico di Roma. "Ci saranno tante sorprese - anticipa il cantante-. In tutto dai 22 ai 25 brani in scaletta con tutti i singoli e i successi e ovviamente non mancheranno le cover". Nuovi arrangiamenti "più rock".

"L'altro pomeriggio - racconta Carta pronto per la nuova sfida - avevo così tanta voglia di cantare ed ero carico che abbiamo provato 34 canzoni! Ovviamente ne entreranno in scaletta solo una parte anche perché un concerto di 34 brani sarebbe lunghissimo (ride, ndr). Sono tutti stati scelti dai miei album 'Ti rincontrerò' del 2008, 'La Forza Mia' del 2009, 'Il cuore muove' del 2010 e l'ultimo 'Necessità lunatica'. Comunque ho tantissima voglia di esibirmi e il palco sarà essenziale ma anche efficace con un maxi schermo dove proietteremo videoclip ma anche immagini pensate ad hoc per lo spettacolo". Marco ha vinto per il secondo anno consecutivo il dirigibile arancione come “Miglior Cantante Italiano” ai Kids’ Choice Awards 2013, l'evento di Nickelodeon che si è tenuto sabato 23 marzo a Los Angeles: "Non me l'aspettavo proprio e poi per il secondo anno! Avevo concorrenti fortissimi come Emma". Infine su "Amici" confessa: "Non ho avuto il tempo di vederlo ma conto di fare una full immersion in vista per la finale e solo allora saprò dirvi chi secondo me vincerà". Per informazioni sui concerti di Roma e Milano www.fepgroup.it

Andrea Conti