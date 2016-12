Green Day contro Psy: "E' l'herpes della musica"

Parole non proprio lusinghiere per il collega coreano, che in poco tempo ha raggiunto la notorietà mondiale grazie a ritornelli orecchiabili e coreografie alla portata di tutti.



Psy sembra aver incassato bene il colpo e durante un'intervista al sito online "Fuse" si è detto addirittura lusingato dalle parole del leader dei Green Day. "Mi piace, è cool. Lui dice che sono come un herpes... che torno sempre - ha dichiarato il cantante, rivolgendosi poi direttamente a Amstrong - Penso sia davvero un complimento. Lo apprezzo molto, grazie".