Winona Ryder: "Scartata perché non ero abbastanza bella"

Presto la vedremo al cinema nel film "The Iceman" che racconta la vera storia di Richard Kuklinski, marito e padre, ma anche spietato killer su commissione. Si pensa che tra il 1954 e il 1985 abbia ucciso più di 250 persone e che avesse nascosto la sua attività alla moglie Barbara (rinominata Deborah nel film), interpretata dalla Ryder.

Oggi, la Ryder, diventata una splendida e soddisfatta 41enne e resa immortale per le sue interpretazioni in vari film, ha superato i problemi avuti dai suoi fallimenti sentimentali e dallo scandalo della cleptomania e si è detta entusiasta di questa nuova fase della sua vita.

Winona ha da poco stretto amicizia con alcune giovani attrici del calibro di Jennifer Lawrence e Kristen Stewart confessando che lei non sarebbe in grado di reggere l'intenso boom mediatico che si scatena spesso su di loro. «Non so come facciano a mantenere una loro vita e una privacy. Mi meraviglierei se oggi, alla loro età, diventassi un'attrice. Ho visto solo parte della saga di Twilight e altri lavori e loro sono davvero talentuose!», ha detto.