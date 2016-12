Michael Bublé tra massaggi e trucco

foto Ufficio stampa Correlati DIETRO LE QUINTE...

Sorridente, ironico, spiritoso. E' un Michael Bublé inedito quello che posa per i designer di Dsquared Dean & Dan Caten che curano il suo outfit. Le doti canore sono indiscutibili, ma il cantante canadese potrebbe benissimo spaziare nella moda. Nel backstage esclusivo del video che mostra Tgcom24 si passa il burro cacao e si fa persino massaggiare. Poi si concede a flash e telecamere, come un perfetto modello.

Il sodalizio tra il famoso cantante e i designer comincia ai Giochi Olimpici in Canada nel 2011. Da allora non si sono più lasciati. Dean & Dan hanno disegnato l'abito per il suo matrimonio con Luisana Lopitato e pensato il look per la cover del nuovo album "To be loved". "Amiamo Michael, per noi è come uun fratello, può contare su di noi, di certo dal punto di vista del look", assicurano gli stilisti. E lui, con il sorriso sulle labbra, ringrazia.