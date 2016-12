Piano City Milano, la musica invade la città

- Suoneranno nei cortili e nelle abitazioni private, nei luoghi simbolo della città e persino sui tram e nei mezzanini della metropolitana. Sono le decine di pianoforti pronte a invadere Milano nel weekend, dal 10 al 12 maggio, per la seconda edizione di "Piano City Milano". Concertisti professionisti si alterneranno a studenti e amatori, spaziando tra i generi più diversi in un ricchissimo programma, interamente gratuito, costellato anche dai nomi dei più noti pianisti italiani e internazionali: tra gli altri Ludovico Einaudi, Cesare Picco, Laura Fedele, Paolo Jannacci e Julian Layn.

Imperdibile la serata d'apertura, venerdì 10 maggio, che vedrà esibirsi nel concerto "Cut the jam", alle 20 e alle 22, ben 21 pianoforti diretti dal maestro Daniele Lombardi. L'evento, previsto in via Palestro, a causa del maltempo è stato spostato alla Rotonda della Besana. In programma brani di Cage, Nyman e Rossini. Slittano invece a sabato le letture di Filippo Timi, accompagnate dal pianoforte di Ludovico Einaudi, all'interno del suggestivo giardino della GAM.Tra sabato e domenica saranno invece i cortili e gli appartamenti privati, oltre 100, a ospitare i concerti. Eventi speciali sabato 11 nella storia sede Edison di Foro Bonaparte, con le esibizioni dei maestri Michele Campanella e Cesare Picco, e alle Gallerie d'Italia, in Piazza Scala, con la maratona musicale che vedrà alternarsi alla tastiera gli allievi del Conservatorio di Milano. Domenica, con il blocco delle auto in città, i pianoforti arriveranno anche sui tram, con una vettura storica che attraverserà le vie del centro, e sui mezzanini della metropolitana a Porta Venezia, Garibaldi e Bicocca.Per il programma completo: www.pianocitymilano.it