Chris Brown: "Troppo giovane per sposarmi"

10:37 - Continua il tira e molla ha mezzo stampa tra i due (ex) fidanzati Rihanna e Chris Brown. Dopo le voci dell'imminente matrimonio, il rapper ha precisato - durante un'intervista allo show radiofonico australiano The Kyle and Jackie Show - di non avere nessuna intenzione di impalmare la bella Riri: "Ogni persona ha le sue esigenze. Non posso sposarmi con una ragazza così giovane. E poi sono troppo giovane anche io".

La rottura tra Breezy e Rihanna sembra ormai definitiva, tanto che il cantante ha festeggiato il compleanno senza di lei, in un club di Las Vegas. Proprio in occasione dei suoi 24 anni sembra sia tornata alla carica anche la sua ex, la modella Karrueche Tran, che potrebbe quindi dare il colpo di grazia alla già fragile lovestory.



Immediata la risposta di Riri, che su Twitter ha lanciato una frecciatina a Brown. "Accontentarsi non è un'opzione! - ha cinguettato - Non voglio niente di meno che il 100% di lealtà, di onestà e di rispetto! L'amore non è roba da bambini".