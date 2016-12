Britney Spears già in bikini per l'estate

foto Sito ufficiale Correlati HOT NEI VIDEO

PROVOCANTE IN PELLE 10:33 - Britney Spears di nuovo in forma posa sulla copertina della rivista dedicata al fitness "Shape". La cantante si sta già preparando per il suo spettacolo a Las Vegas che partirà dopo l'estate. Ma, la 31enne e mamma di due bambini non intende più ricevere critiche per i rotolini sull'addome. Dopo dieta e palestra mostra orgogliosa il risultato dei suoi sacrifici con un bikini bianco. di nuovo in forma posa sulla copertina della rivista dedicata al fitness "Shape". La cantante si sta già preparando per il suo spettacolo a Las Vegas che partirà dopo l'estate. Ma, la 31enne e mamma di due bambini non intende più ricevere critiche per i rotolini sull'addome. Dopo dieta e palestra mostra orgogliosa il risultato dei suoi sacrifici con un bikini bianco.

La tempesta è lontana - Sono lontani i tempi della crisi, e adesso Britney è pronta a salire sul palco tonica nonostante le due gravidanze. Il suo fisico aveva fatto invidia alle adolescenti di tutto il mondo ai tempi di "...Baby one more time" e la sua tutina di velo color carne piena di brillantini è entrata negli annali del pop e vanta diverse imitazioni. Britney, però, si era lasciata andare dopo il divorzio da Kevin Federline. Adesso, sembrava essere a un passo dall'altare con Jason Trawick ma l'ha mollato per David Lucado. La nuova love story le ha regalato energia e la voglia di riconquistare la sua bellezza.



Yoga e cardio - Ma non è bastato un palpito di cuore a donarle il suo attuale aspetto da bomba sexy. Britney confessa la sua routine di esercizio fisico: "Sto facendo 90 minuti di yoga due volte a settimana e molta attività cardiovascolare – sessioni lunghissime tre volte a settimana con il mio personal trainer". Inoltre, l'artista sta curando l'alimentazione con il programma Nutrisystem, con un centrifugato a colazione e pranzo e proteine e vegetali per cena”.