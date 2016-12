Marco Mengoni in tour, il re non è più matto

foto Olycom Correlati SHOW MATURO

L'INIZIO DEL CONCERTO

LA SCALETTA 10:09 - Lo ha ammesso anche Marco Mengoni durante L'essenziale anteprima tour al Teatro degli Arcimboldi di Milano. "In questi quattro anni ho imparato tante cose, anche dagli incontri che ho fatto". Un dato è certo, il cantante è al suo tour più maturo e non solo per il look elegantissimo firmato Ferragamo ma anche per la sicurezza vocale, sono scomparse le svisate, e la tenuta sul palco grazie al carisma che lo contraddistingue dalla vittoria a "X Factor".

Un concerto di due ore e mezza "ma è un'eccezione a Milano abbiamo inserito tutto, poi via via snelliremo la scaletta". Unico cruccio: "Ho una cover di James Blake ma prima o poi la faccio", dice a Tgcom24 dopo lo show. Quel che colpisce è anche il colpo d'occhio in teatro dei fan del cantante che lo accompagnano lungo tutto lo spettacolo tenendolo simbolicamente per mani. L'adorato "esercito", come lo chiama Mengoni, che al termine del live ha tirato su un foglio con un semplice "grazie". Nove colonne di led al centro del palco presentano proiezioni futuristiche adatte ad ogni canzone in scaletta che parte subito col singolo "Pronto a correre" firmata Mark Owen e da Marco stesso insieme ad Ermal Meta. La voce calda dritta e sicura cesella i brani intensi come "L'equilibrista", "Non passerai", "Tonight" e "Tanto il resto cambia". "Credimi ancora" è stato presentato ritoccato l'arrangiamento lasciando più spazio alle percussioni potenti, con "Dall'inferno" e "La valle dei rei" Mengoni scalda e trascina il pubblico mentre in "I got the fear" imbraccia una chitarra elettrica. Scatenato in "Come ti senti" che viene eseguita in ginocchio. Tre cambi d'abito in tutto e una pausa per dividere lo show in due tempi. Il bis finale, a tutto disco, "Una parola" vede Marco spogliato degli elegantissimi abiti con una t- shirt bianca e i jeans.



"Il tour precedente, quello prodotto da Elisa e Andrea Rigonat - racconta Marco in camerino - era improntato sulla Motown music, ossia un gioco di autocompiacimento musicale con i brani che ho amato di più nella mia vita e gli artisti da cui ho imparato. Qui invece do molto spazio all'album #prontoacorrere. Abbiamo creato una scaletta che fosse più ricca possibile e sono consapevole che lo show è stato molto lungo ma nel corso del tour cercheremo di snellirla un po'. In ogni caso questo per ora è lo show previsto nei teatri ma più avanti quando cambieremo location, possiamo creare altre sorprese". Lo spettacolo, prodotto da FeP Group, si avvale del disegno luci di Mamo Pozzoli e del suono curato da Alberto Butturini coadiuvato sul palco da Giuseppe Porcelli. "Nei miei sogni ho immaginato tutto questo: il palco e le luci e loro sono riusciti a concretizzare tutto", spiega Marco.Infine la testa è già al prossimo impegno all'Eurovision Song Contest a Malmo del 14, 16, 18 maggio: "Presento L'essenziale e vorrei anche portare una bandiera italiana, mi presenterò elegantissimo e mi sembra anche giusto dal momento che in quel momento rappresento l'Italia che è sinonimo nel mondo di eleganza".



Marco era accompagnato sul palco da sei musicisti: Luca Colombo, direttore musicale, che ha arrangiato tutte le parti musicali per l'Essenziale Tour, musicista di primo piano per i più importanti allestimenti musicali del momento. E con lui Gianluca Ballarin al piano tastiere e alle programmazioni, Giovanni Pallotti al basso, Andrea Pollione all'organo e alle tastiere, Peter Cornacchia alla chitarra, Davide Sollazzi alla batteria. Infine dopo Milano, il tour toccherà le principali città italiane da Torino al Teatro Colosseo il 20 maggio all'Auditorium Parco della Musica il 29 maggio, per poi tornare, in una versione estiva, nei più prestigiosi anfiteatri della penisola. Oltre alle 11 date estive già annunciate, si aggiungono 6 nuove tappe: Trento - Piazza Fiera (04 Luglio), Govone (CN) - La Collina degli Elfi (20 Luglio), Cagliari - Arena Sant'Elia (6 agosto), Bolgheri (LI) - Arena della Rocchetta (13 agosto), Milano - Teatro degli Arcimboldi (25 settembre), Roma - Gran Teatro (28 settembre).

Andrea Conti