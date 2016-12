Spari a pochi metri dal set di Jennifer Lopez

foto LaPresse Correlati LE IMMAGINI DAL SET 09:15 - Grande spavento per Jennifer Lopez. Mentre si trovava sulla spiaggia di Fort Lauderdale (Florida) per le riprese del video di "Live It Up", si sono infatti sentiti dei colpi di pistola poco distante da dove si trovava la star. Al momento della sparatoria la Lopez stava rilasciando un intervista a "Entertainment Tonight" ed è stata prontamente portata al sicuro dalle guardie del corpo, insieme al fidanzato Casper Smart. - Grande spavento per. Mentre si trovava sulla spiaggia di Fort Lauderdale (Florida) per, si sono infatti sentiti dei. Al momento della sparatoria la Lopez stava rilasciando un intervista a "Entertainment Tonight" ed è stata prontamente portata al sicuro dalle guardie del corpo, insieme al fidanzato Casper Smart.

Al momento del fattaccio la canatante era impegnata in un'intervista televisiva con Rob Marciano di Entertainment Tonight's, che ha immediatamente twittato quanto stava accadendo "Ultime notizie. Scontro a fuoco a Fort Lauderdale durante la mia intervista a J.Lo. Non è uno scherzo, la sicurezza l'ha trascinata via - ha scritto il giornalista, aggiungendo - Si vedono le ambulanze a 400 metri da noi. La polizia conferma: si tratta di spari, nessun ferito".



Le autorità di Fort Lauderdale hanno dichiarato di aver ricevuto una chiamata per una sparatoria, ma al momento dell'arrivo degli agenti i responsabili si erano già dileguati.