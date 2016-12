Jutty Ranx, tre appuntamenti live in Italia

foto Ufficio stampa Correlati JUTTY RANX, UN MIX TRAVOLGENTE: L'INTERVISTA

ESPLOSIVI SUL PALCO 10:38 - Preceduti dal tormentone "I See You", disco d'oro e platino digital sales, primi nelle chart radio, delle tv a rotazione musicali, delle vendite Nielsen arrivano per i Jutty Ranx è il momento dell'album, in uscita il 21 maggio. E per presentarlo il gruppo sarà in Italia per tre date: il 22 maggio a Roma, il 23 a Milano e il 25 a Positano. - Preceduti dal tormentone "I See You", disco d'oro e platino digital sales, primi nelle chart radio, delle tv a rotazione musicali, delle vendite Nielsen arrivano per i Jutty Ranx è il momento dell'album, in uscita il 21 maggio. E per presentarlo il gruppo sarà in Italia per tre date: il 22 maggio a Roma, il 23 a Milano e il 25 a Positano.

Per il gruppo fondato da Justin Taylor e Jaakko Manninen ai quali si è aggiunto ora il polistrumentista Ryan Malina) è arrivato il momento della prova del fuoco. Il primo singolo "I See You" è infatti letteralmente esploso nelle playlist delle radio e nelle classifiche di vendita, andando ben oltre le attese. Ora il momento dell'album. Per lanciarlo niente di meglio di alcuni appuntamenti dal vivo, un contesto nel quale il gruppo si trova a meraviglia, dando vita a show coinvolgenti e trascinanti.



Il cd sarà acquistabile solo nei negozi del nostro Paese ma sarà disponibile in pre-order sul sito www.musicfirst.it. Una volta ordinato l'album sarà recapitato all'acquirente il giorno di uscita.



Queste le date italiane:

Roma - XS (mercoledi 22 maggio) XS

Milano - Magazzini generali (giovedi 23 maggio)

Positano - Disco Club Music on the Rocks (sabato 25 maggio)