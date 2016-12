Selena fa danzare il ventre nel video

foto Da video Correlati BELLA E AMMICCANTE

Selena Gomez è hot nella clip per il nuovo singolo "Come & Get It". La ventenne ha twittato: "#ComeAndGetItTomorrow Non vedo l'ora che voi maschietti vediate questo video!!!". Si tratta del primo brano estratto dell'album in uscita quest'estate. In effetti, ammiccamenti e movenze sensuali non mancano. I balletti della coreografia si ispirano ai gesti di secolare seduzione della danza del ventre.

E' cresciuta - Selena si è lasciata ormai da qualche mese con il collega e idolo delle teen-ager Justin Bieber e da allora è molto cambiata. Dopo la sua partecipazione al film "Spring Breakers", i fan hanno cominciato a guardarla in mondo diverso e si sono accorti che non è più una liceale ma che sta fiorendo in lei una femminilità più matura da giovane donna. Una nuova dimensione che la cantante accentua con un look fatto di trasparenze e aderenze. Porta un rossetto color fuoco e ancheggia scatenata stretta in un corpetto nero vedo non vedo. Vestita di rosso spicca tra le altre ballerine con un vestito che sembra esserle stato strappato di dosso.