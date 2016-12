Bowie, vizio e religione nel nuovo video

foto Da video Correlati DAVID BOWIE - THE NEXT DAY 10:39 - Nuovo video "all star" per David Bowie. La clip per il nuovo singolo "The Next Day", title track dell'ultimo album del cantante inglese, vede infatti protagonisti oltre a Bowie stesso Gary Oldman e Marion Cotillard. Un video dai forti riferimenti religiosi, con Oldman nei panni di prete e la Cotillard di una suora che si abbandona al vizio per poi pagarne il prezzo con le stigmate. La regista è Floriana Sigismondi. - Nuovo video "all star" per David Bowie. La clip per il nuovo singolo "The Next Day", title track dell'ultimo album del cantante inglese, vede infatti protagonisti oltre a Bowie stesso Gary Oldman e Marion Cotillard. Un video dai forti riferimenti religiosi, con Oldman nei panni di prete e la Cotillard di una suora che si abbandona al vizio per poi pagarne il prezzo con le stigmate. La regista è Floriana Sigismondi.

La Sigismondi aveva firmato anche il mini-film per il precedente estratto dall'album, "The Stars (Are Out Tonight)", dove la protagonista era Tilda Swinton.