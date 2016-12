I NOMADIdiPAROLE fanno rivivere un libro

foto Ufficio stampa 10:29 - Mercoledì 15 maggio alle 19 appuntamento con i NOMADIdiPAROLE al Milleuci di Milano con la (rap)presentazione del libro "Il ragazzo a quattro zampe" di Simone Bisantino. Il momento dell'aperitivo si trasforma in una nuova scoperta della lettura, accompagnati da Simone Gerace, Giulia Telli, Yuri Casagrande Conti e Suzette Pirozzi (attori), Alice Cimini e Christian Mascheroni (moderatori), insieme all'autore Simone Bisantino. - Mercoledì 15 maggio alle 19 appuntamento con ial Milleuci di Milano con la (rap)presentazione del libro "" di Simone Bisantino. Il momento dell'aperitivo si trasforma in una nuova scoperta della lettura, accompagnati da(attori),(moderatori), insieme all'autore

Il romanzo ruota attorno a ragazzi che vagano nella notte senza una meta precisa, se non quella della dissoluzione interiore, donne che tradiscono alla ricerca di emozioni forti, ragazzi che trovano nella violenza qualcosa che forse può avvicinarsi all’amore. "Il ragazzo a quattro zampe" esplora un universo di esistenze coraggiose, disperate e fragili, dove anche nelle storie più estreme è possibile riconoscere qualcosa di sé stessi. Simone Bisantino ha pubblicato il romanzo "Amore e altri veleni" e in varie antologie, tra le quali "Delitti d’amore" (Supergiallo Mondadori 2004), "Hard Blog" (Mondadori 2005) e "Watersex" (Mondadori 2006). Vive a Milano dove con il nickname di Black Candy lavora anche come dj.



INFORMAZIONI Aperitivo con (rap)presentazione – 7 euro Milleluci Via Rosolino Pilo, 7 - Milano mercoledì 15 Maggio, ore 19 www.facebook.com/NOMADIdiPAROLE e su Twitter @nomadiDIparole