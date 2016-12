Lana Del Rey, voce sottile ma poco carismatica

foto Ap/Lapresse Correlati UN TOUR VINTAGE 08:46 - Ce l'ha messa tutta, tutto il suo impegno e per una timida come lei deve essere stato uno sforzo non di poco conto. Lana Del Rey ha chiuso il 7 maggio il passaggio in Italia con il suo Paradise Tour dopo Torino e Roma al MediolanumForum di Assago (MI) semivuoto. Palco d'atmosfera tra palme e video di ottima qualità proiettati alle spalle della cantante che sfoggia una voce sottilissima ma manca il carisma. Poco più di un'ora di musica. - Ce l'ha messa tutta, tutto il suo impegno e per una timida come lei deve essere stato uno sforzo non di poco conto.ha chiuso il 7 maggio il passaggio in Italia con il suodopo Torino e Roma al MediolanumForum di Assago (MI) semivuoto. Palco d'atmosfera tra palme e video di ottima qualità proiettati alle spalle della cantante che sfoggia una voce sottilissima ma manca il carisma. Poco più di un'ora di musica.

Lana è apparsa sul palco alle 21.15. Una riproduzione della hall di un albergo tra le palme come fosse a Miami con due enormi leoni di ferro a far da guardiani al mondo di Lana che è subito scesa durante "Cola" tra il pubblico per un contatto diretto. Così per spezzare il ghiaccio. Meno male che c'erano le telecamere a riprendere tutto dal momento che il palco è rimasto vuoto per diversi minuti. Poi via via i brani come da scaletta "Body Electric", "Blue Jeans" e "Born To Die" cantata in coro dai fan e il brano inedito della colonna sonora de "Il Grande Gatsby" dal titolo "Young And Beautiful". Non poteva certo mancare il cavallo di battaglia "Video Games".



La cantante ha cercato di sciogliere il ghiaccio in diversi momenti eppure sembrava "lontana" dal luogo e dal tempo. Plauso alla band che è riuscita a riprodurre il sound non facile ma di atmosfera del disco raffinato e di ottima fattura "Born to Die", un successo di vendite da cui sono stati tratti ben sei singoli. Molto belli i video proiettati sui tre grandi schermi ed è proprio anche grazie all'alta qualità dei suoi videoclip che la cantante ha avuto successo. Dunque Lana Del Rey deve sicuramente crescere artisticamente anche se bisogna dare atto del suo impegno e sforzo dal vivo, piccoli momenti di playback compresi. Il palco è un durissimo banco di prova per qualsiasi cantante, specie per lei che è fortissima sul disco ma con diverse lacune live. L'apertura e la chiusura con il "bagno di folla" tra i fan per foto e autografi - inseriti all'interno dello show - mentre la band suona sul palcoscenico lascia un po' perplessi ma i presenti hanno molto apprezzato il gesto.

Andrea Conti