Patrick Schwarzenegger cacciato da un locale

10:04 - Serata da dimenticare per Patrick Schwarzenegger. Il figlio di Arnold, 19 anni, lo scorso sabato è infatti stato cacciato da un club di Los Angeles, sembra perchè minorenne (negli Stati Uniti la maggiore età si raggiunge a 21 anni). In un video di TMZ si vede il ragazzo fuori dal locale con alcuni amici, mentre minaccia il dj davanti ad alcuni dipendenti del locale: "Picchierò quel f*** dj. Caccia fuori tutti".

Non è ancora chiaro quale sia stata la causa scatenante del litigio ma pare che il figlio di Schwarzenegger sia stato cacciato per via della minore età. Il ragazzo ha infatti 19 anni e negli Stati Uniti l'ingresso ai locali è riservato solo ai maggiori di 21 anni.



Sembra che sia stato il dj a segnalare il suo nome ai buttafuori del locale, che lo hanno poi scortato fuori dal locale. "Picchierò quel f*** dj. Caccia fuori tutti! Fa perdere soldi al locale e ai suoi proprietari" minaccia Patrick, prima di dileguarsi a bordo di un SUV nero.