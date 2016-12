Roberto Bolle, show con The American Ballet

- Roberto Bolle, con alcuni dei grandi talenti che animano la stagione di balletto al Metropolitan di New York, porta in Italia il "Roberto Bolle and Friends from The American Ballet Theatre" con cinque date a luglio. Si parte il 19 a Trieste, al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Politeama Rossetti, poi il 21 e 22 alle Terme di Caracalla di Roma, il 24 luglio al Teatro Carlo Felice di Genova e si chiude il 26 al Teatro Antico di Taormina.

Bolle, il primo ballerino italiano ad essere Etoile del Teatro alla Scala di Milano dal 2003 e Principal Dancer dell'ABT di New York dal 2007, fonderà le sue due "anime" in questo spettacolo unico e speciale e si esibirà, per la prima volta in Italia, con le stelle più splendenti dell’American Ballet di New York. Insieme a loro, l'etoile scaligera interpreterà una selezione di brani scelti da lui stesso tra estratti di balletti e coreografi molto rappresentativi del repertorio dell'ABT. Tra i grandi talenti che saliranno sul palco con lui, figura la ballerina simbolo della compagnia, Julie Kent, e Daniil Simkin, famoso per i suoi eccezionali salti e consideratto uno dei più talentuosi danzatori dell'attuale panorama mondiale.

Questa straordinaria esibizione, è la continuazione del progetto, avviato ormai da diversi anni da Bolle, di portare il suo Gala in alcuni dei luoghi più suggestivi della penisola, raccogliendo intorno a sé grandi talenti della danza europea provenienti dai più prestigiosi teatri d’Europa.