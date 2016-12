Nuovo album in arrivo per i Blur

foto Ufficio stampa Correlati Blur in Italia con due concerti a Milano e Roma 12:16 - A volte ritornano. Album in vista per i Blur, storica band brit-pop che negli Anni Novanta rivaleggiava con gli Oasis. I musicisti si erano riuniti la scorsa estate per le Olimpiadi di Londra. Pochi giorni fa, durante l'esibizione su un palco di Hong Kong, il cantante e frontman Damon Albarn ha annunciato la preparazione di un nuovo disco. - A volte ritornano. Album in vista per i, storica band brit-pop che negli Anni Novanta rivaleggiava con gli Oasis. I musicisti si erano riuniti la scorsa estate per le Olimpiadi di Londra. Pochi giorni fa, durante l'esibizione su un palco di Hong Kong, il cantante e frontman Damon Albarn ha annunciato la preparazione di un nuovo disco.

Fan in attesa - Albarn, che ha portato avanti con successo anche il progetto dei Gorillaz, ha detto ai fan: "Siamo stati costretti a cancellare alcune date, quindi abbiamo una settimana libera: pensavamo che sarebbe il momento giusto per registrare un nuovo disco". Gli ultimi inediti dei Blur, i brani "Under the Westway" e "The Puritan", sono stati pubblicati lo scorso mese di luglio in uno speciale singolo che anticipava l'antologia "Blur 21".



Presto in Italia - Il tour mondiale che i Blur hanno intrapreso fra i principali festival del mondo (Coachella negli Usa ad aprile, Primavera Sound a Barcellona il prossimo 22 maggio, Sziget a Budapest il 9 agosto), toccherà anche l'Italia per due date a Milano (28 luglio, Ippodromo del Galoppo) e Roma (29 luglio, Ippodromo Capannelle).