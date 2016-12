Anne Hathaway osa con trasparenze hot

foto Reuters Correlati HATHAWAY TRASGRESSIVA

E MADONNA IN SHORT 12:21 - Stavolta Anne Hathaway non si è davvero risparmiata. Al Met Gala 2013 al Metropolitan Museum di New York, infatti, l'attrice ha osato con un look davvero trasgressivo. Capelli corti e biondi e soprattutto trasparenze hot, che non hanno lasciato nessuno spazio all'immaginazione. Tutto merito dello stilista Valentino, che per lei ha pensato una mise osé, degna di un Premio Oscar. - Stavoltanon si è davvero risparmiata. Alaldi, infatti, l'attrice ha osato con un look davvero trasgressivo. Capelli corti e biondi e soprattuttoche non hanno lasciato nessuno spazio all'immaginazione. Tutto merito dello stilista Valentino, che per lei ha pensato una mise osé, degna di un Premio Oscar.

"Non riuscivo a credere ai miei occhi quando mi ha mandato la foto dell’abito - ha raccontato l'attrice - ho detto: 'Oh mio Dio, lo adoro. E' favoloso'. Non appena l’ho visto è stata la prima ed unica scelta". Una sorta di omaggio di Anne allo stilista italiano, visto che per la notte degli Oscar, lo aveva "tradito" all'ultimo minuto, quando aveva saputo che forse una collega avrebbe indossato un abito simile al suo. Stavolta la Hathaway è stata l'unica.