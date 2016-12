Katy Perry: "Amo i vestiti in latex"

foto Max Correlati SENSUALE SCIANTOSA

HOT PER I KID'S CHOICE AWARDS 11:39 - "Oggi amo gli abiti di latex ma non so se dopo i trenta li indosserò ancora". Fan avvisati, dunque. Solo per altri due anni saranno deliziati dalle mise da Catwoman di Katy Perry. In un servizio fotografico per "Max" la cantautrice statunitense dà libero sfogo alla sua vocazione da trasformista. Katy si veste, si traveste e si sveste giocando con stili e identità.

Travestimenti sensuali - Il suo ultimo album è "Teenage dream" del 2010 e, dopo il tour di due anni fa, solo qualche cameo di lusso nelle serie tv "How I Met Your Mother – Alla fine arriva mamma" e in "Raising Hope".

La cantante si gode la pausa dal palcoscenico musicale, divertendosi e divertendo con il look. Un po' pupa del gangster, in uno scatto in un camerino tra boa e parrucche. A coprire e scoprire la star solo biancheria intima in seta color champagne. Culotte a vita alta, reggicalze e bustier con coppa a punta. Un omaggio a Madonna, icona degli Anni Novanta della cantautrice di cui dice: "In casa nostra era considerata peggio del diavolo". Gioca a fare la fatina dei boschi con un tubino verde scuro che mette in risalto il morbido decolleté. Nastri di stoffa intrecciano il vestito e arrivano a costringere le braccia: liane o corde?

Cantante confidenziale con lecca lecca gigante al posto del microfono. Con vestito rosso fuoco e curve in evidenza, Katy sgrana i suoi occhioni verde smeraldo con una finta ingenuità. Sexy e sbarazzina allo stesso tempo, la Perry si dondola sorridendo su un'altalena indossando solo lingerie e sandali oro con tacchi a spillo.