Michael Bublé hot: "Ho un pene perfetto"

Michael Bublé sarà presto papà ed è innamorato pazzo della moglie Luisana Lopilato. Come tutti gli uomini ha qualche insicurezza ma sa dove puntare e al tabloid The Sun ha confessato il suo punto di forza: "Ho orecchie grandi, un naso molto strano, il doppio mento, non ho mai avuto gli addominali, però ho le gambette di un pollo. Ma quella parte è davvero buona. Non avrò un'immagine perfetta, ma ho un pene perfetto". sarà presto papà ed è innamorato pazzo della moglie. Come tutti gli uomini ha qualche insicurezza ma sa dove puntare e al tabloid The Sun ha confessato il suo punto di forza: "Ho orecchie grandi, un naso molto strano, il doppio mento, non ho mai avuto gli addominali, però ho le gambette di un pollo. Ma quella parte è davvero buona. Non avrò un'immagine perfetta, ma ho un pene perfetto".

"Quando la vita ti va bene non si dovrebbe fare altro che apprezzarla. Una volta - ha detto Michael - ero uno stronzo professionista. Molto era dovuto all'insicurezza e all'incapacità di vivere il momento. Quando la mia ultima relazione è finita mi sono dovuto fare molte domande. Alcune persone lo sanno e vogliono cambiare, altri invece no. Io ho pensato che se non fossi cambiato sarei finito da solo con le unghie lunghe". E sembra che il lavoro di autoanalisi abbia portato buoni frutti al cantante che oggi è un uomo equilibrato con una carriera sempre in ascesa.