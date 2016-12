Tinto Brass: a Firenze un film sulla sua vita

- Sabato 11 maggio, Tinto Brass sarà al "Disco Excelsior" di San Donnino, a Firenze, per girare alcune scene di "Istinto Brass", il film documentario sulla sua vita raccontata attraverso materiali inediti, retroscena sui film e una lunga intervista. Nell'occasione il regista veneziano riceverà anche il "Premio Excelsior" alla carriera, per aver saputo portare l'erotismo all'italiana a livello internazionale dagli anni '60 ad oggi.

“IstintoBrass”, è prodotto da Think'o Film e Federico Lami, giovane imprenditore toscano appassionato di cinema, e diretto dal regista Massimiliano Zanin, sceneggiatore e assistente del Tinto nazionale da oltre un decennio. Il film è una cronistoria sulla vita e sulla carriera del maestro dell'eros, costellata dalle numerose testimonianze degli artisti che, nel corso di quasi 50 anni di carriera, hanno incrociato il suo cammino. Tra questi spiccano i nomi di Gigi Proietti, Stefania Sandrelli, Serena Grandi e Franco Nero.

"E' un vero maestro - racconta Zanin - un anarchico del cinema e un genio assoluto, ma soprattutto lo ritengo un artista nel vero senso della parola. Egli infatti ha saputo affermare il suo cinema al di là di ogni imposizione e censura, con mille battaglie e rinunciando spesso ai favori della critica. E come tutti i veri artisti Tinto è un benefattore. Il suo messaggio di libertà, la sua rappresentazione continua del piacere come vittoria dell'eros sul thanatos e il suo modello di donna libera e liberata in grado di rompere gli schemi vogliono indicare al pubblico una visione positiva della vita, una via da seguire verso la libertà dell'individuo e dunque verso un maggiore benessere nel mondo".

Alla consegna del "Premio Excelsior", Tinto Brass selezionerà, proprio nel locale di San Donnino, il miglior lato B scegliendo tra le 50 "sexy girls" da inserire nella nuova pellicola attualmente in fase di lavorazione.