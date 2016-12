Scandaloso Brown, sesso orale con una fan

foto Facebook Correlati SEYFRIED: "CANTO IMMAGINANDO SESSO ORALE" 11:59 - Incidente a sfondo sessuale per il rapper Danny Brown, che si è concesso un intermezzo a luci rosse con una fan durante un concerto a Minneapolis. Pare infatti che il cantante si sia avvicinato ad un'ammiratrice in prima fila e che lei gli abbia tirato giù i pantaloni, per poi passare ai fatti davanti al resto del pubblico. I rumors sono stati confermati da uno spettatore, che ha immortalato la scena con il telefonino. - Incidente a sfondo sessuale per il rapper, che si è concessodurante un concerto a Minneapolis. Pare infatti che il cantante si sia avvicinato ad un'ammiratrice in prima fila e che. I rumors sono stati confermati da uno spettatore, che ha immortalato la scena con il telefonino.

Per ora non ci sono state nè conferme nè smentite da parte di Brown, anche se il testimone ha raccontato di aver assistito da vicino a tutta la scena.



"Ero nelle fila di fronte al palco e per tutta la serata Danny si avvicinava al pubblico, mentre le ragazze della prima fila gli toccavano il c*** attraverso i pantaloni - ha scritto la fonte sul sito di social news "Reddit" - Ad un certo punto si è avvicinato ad una ragazza vicino a me. Lei gli ha tirato giù i pantaloni e ha iniziato a fare sesso orale. Lui ha continuato a cantare per tutto il tempo, è stato disgustoso".