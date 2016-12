Morto Hanneman, chitarrista degli Slayer

foto Ap/Lapresse 13:01 - All'età di 49 anni è scomparso oggi il chitarrista Jeff Hanneman, fondatore degli Slayer e con essi padre del thrash metal. La notizia è stata comunicata sulla pagina Facebook ufficiale della band americana. Nel post è scritto: "Hanneman era ricoverato in un ospedale del Sud della California, non lontano dalla sua abitazione, dove avrebbe sofferto di un'insufficienza epatica rivelatasi fatale". - All'età di 49 anni è scomparso oggi il chitarrista, fondatore deglie con essi padre del thrash metal. La notizia è stata comunicata sulla pagina Facebook ufficiale della band americana. Nel post è scritto: "Hanneman era ricoverato in un ospedale del Sud della California, non lontano dalla sua abitazione, dove avrebbe sofferto di un'insufficienza epatica rivelatasi fatale".

Un pezzo di storia del metal - Con gli Slayer, attivi dal 1981, Hanneman ha segnato alcune tappe fondamentali della musica metal, specialmente con album come “Reign in Blood” (1986) e “Seasons in the Abyss” (1990), pietre miliari del genere sia per lo stile veloce, sporco e aggressivo ispirato al punk, sia per le controversie sugli argomenti trattati, dalla religione alla guerra.



I messaggi di cordoglio dei colleghi musicisti affollano i social network, Dave Mustain, leader dei Megadeth ha scritto su Twitter: "Stanotte brillerà una stella in meno e il palco sarà più buio". Gli Slayer, protagonisti del metal americano tra anni '80 e '90, erano attesi in Italia a giugno per quattro date a Padova, Roma, Firenze e Milano.