Justine: "Sugar? Risate e un pizzico di malinconia"

Arriva a Milano, dal 7 al 19 maggio, "A qualcuno piace caldo", commedia teatrale basata sulla sceneggiatura dell'omonimo film di Billy Wilder con Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis. Diretta da Federico Bellone, è interpretata da Justine Mattera, Pietro Pignatelli e Christian Ginepro. "La mia Sugar è un personaggio profondo - dice a Justine Mattera a Tgcom24 -. Per me è la prima volta da protagonista. La paura? Ho un segreto per superarla...".

Quello che va in scena al Teatro Nuovo di Milano è una sorta di incrocio tra il film di Wilder e l'omonima commedia musicale che debuttò a Broadway nel 1972. Se da quest'ultima sono stati estrapolati alcuni numeri musicali, il collegamento con il capolavoro cinematografico è reso tangibile dall'uso della Fregoligraph, una tecnica illusionistica grazie alla quale le immagini del film prendono corpo, con gli attori che escono dallo schermo per passare al palcoscenico.



Laureata in lingua e letteratura italiana, Justine Mattera una volta entrata nel mondo dello spettacolo è salita alla ribalta anche grazie alla somiglianza con Marilyn. Mettersi ora alla prova con uno dei ruoli più importanti dell'attrice americana non è un proseguimento del gioco della somiglianza ma un'impegnativa prova da attrice. "Un conto è fare una che le somiglia e che esegue qualche canzoncina e dei balletti - spiega -, un altro mettersi alla prova con una delle sue interpretazioni più riuscite. Un peso non indifferente. Mi sono dovuta confrontare con un mito, un'icona. Un impegno notevole".



In questi casi il pericolo più grande è quello del confronto...

Ovviamente non penso di essere lei, tutt'al più il mio può essere un omaggio fatto con tanto rispetto. Dopodiché se non vuoi essere solo la brutta copia devi prendere il personaggio e farlo un po' tuo.



Cosa rappresenta per te questo ruolo?

Per me è una grandissima opportunità da attrice. Questo è un testo bellissimo, moderno e con il quale si ride davvero tanto. In quanto a Sugar, una delle difficoltà è nel suo essere un personaggio molto naturale: fare la macchietta ed esagerare sarebbe facile, invece con lei devo essere molto moderata. Non puoi interpretarla come fosse la svampita che ti diverte perché è un'idiota, perché non è così. Forse non sarà un genio, ma è un personaggio profondo, con tante speranze e problemi. La sua solarità è solo apparente, in realtà nasconde un forte lato malinconico.



In fondo Sugar è un personaggio meno stereotipato di quanto si possa credere.

La mia Sugar sotto il sorriso nasconde la ricerca disperata di qualcuno che la ami e la protegga. La sua è una maschera. C'è la scena in cui viene lasciata perché Joe e Jerry devono scappare e per lei è un momento drammatico. Come sa ogni donna che è stata lasciata, in quel momento pensi sia la fine del mondo e che non troverai mai più nessun altro. È la scena che mi piace di più interpretare ma anche la più difficile.



E' stato difficoltoso metterti alla prova con questo ruolo?

Sicuramente. A parte la profondità del personaggio è la prima volta che mi trovo nel ruolo do protagonista. In passato ho fatto la spalla che comunque mi piace molto fare: è un ruolo fondamentale ma non essendo sempre al centro dell'azione ti permette di divertirti, non hai tutta la responsabilità sulle spalle. Invece da protagonista sei tu che devi portare avanti l'azione, è decisamente più faticoso. Questo mi ha anche messo di fronte ai miei difetti di carattere, alle mie insicurezze. Ma per superarle ho escogitato un piccolo trucco.



Ovvero?

Bevo un po' whisky! E' un'altra cosa che ho in comune con Sugar anche se lei predilige lo champagne, che io odio. Nella prima scena lei viene cacciata dall'orchestra perché scoperta a bere e le prime volte che la facevamo non mi veniva bene. Così ho pensato di mettere nella fiaschetta un po' di whisky vero. La cosa bella è che a un certo punto dovevo passarla per un sorso a uno dei ragazzi, e lui non sapeva ci fosse il liquore: vi lascio immaginare la sua reazione...!



Massimo Longoni