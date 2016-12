Rolling Stones, concerti troppo cari ed è flop

foto Olycom Correlati SEMPRE PIU' ROCK 08:30 - La crisi colpisce tutti e senza fare sconti, anche i grandi della musica rock. I concerti per i Rolling Stones sono ambitissimi dai fan ma i prezzi per assistere ad una delle date sono catrissimi. Si arriva anche a 600 euro. Perciò la prima data al Los Angeles Staples Center è lontano dal "sold out". La soluzione? La più classica di tutte: via ai ribassi. - La crisi colpisce tutti e senza fare sconti, anche i grandi della musica rock. I concerti per isono ambitissimi dai fan ma i prezzi per assistere ad una delle date sono catrissimi. Si arriva anche a 600 euro. Perciò la prima data al Los Angeles Staples Center è lontano dal "sold out". La soluzione? La più classica di tutte: via ai ribassi.

La band sul suo sito ufficiale ha comunicato in settimana che sta per distribuire biglietti a 85 dollari, l'unico tipo di tagliando che è andato velocemente esaurito per lo spettacolo. Il sito specializzato per la vendita di tagliandi StubHub, che appartiene ad Ebay, ha ancora disponibili 500 biglietti 24 ore prima del concerto, l'altro venditore Good Seat ha annunciato che sta per cominciare una vendita con ribassi del 40%. Epic Nation, infine, offre uno sconto del 10%.