Renzo Rubino alla ricerca della canzone "Pop"

IL BACKSTAGE 08:11 - Il vincitore del Premio della critica al Festival di Sanremo, Renzo Rubino, presenta a Tgcom24 il video "Pop" diretto da Fabio Perrone. La canzone - tratta dall'album "Poppins" - è un gioco di citazioni che sfida l'ascoltatore a riconoscere tutte le frasi di canzoni famose che compongono il testo. L'idea è nata dall'imperativo categorico di molti discografici: "Devi fare una canzone pop!".

"Un discografico aveva ascoltato i miei provini – racconta Rubino - I suoi commenti erano: 'bella melodia, ma ci vuole qualcosa più... capito? Un po' più... Un po' meno... Un po' più pop'. Tornato a casa ho cercato su vari dizionari il significato di 'canzone pop', ma nessuna definizione mi ha soddisfatto. Per me tutto è pop: da Jeff Buckley a Tom Waits. La sera stessa mi è venuto in mente questo testo: scriverlo è stato un autentico spasso".



Nel video Renzo deve difendersi dall'accusa di non sapere e volere fare il pop. Viene arrestato, interrogato incessantemente da un molto poco raccomandabile commissario di "POPlizia" e dal suo ispettore, viene pestato da due brutti ceffi che gli lasciano in viso eloquenti segni del loro passaggio, viene torturato anche in modi fantasiosi ed alternativi, ma malgrado questo, non riesce a dare una risposta alla fatidica domanda sul pop. Renzo arriva addirittura a dover subire un processo per dove viene difeso da un poco credibile avvocato che ci fa pensare essere in accordo con la giuria e con l’altrettanto poco convenzionale giudice. Il video è stato girato in Puglia a Tuglie e a Gallipoli dove l’aula consiliare è stata trasformata nell'aula del processo.