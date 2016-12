Il mondo del rap piange Chris Kelly

foto Reuters Correlati IL VIDEO DI "JUMP" 15:10 - Chris Kelly, membro del duo rap degli Anni '90 Kriss Kross, è morto mercoledì nell'ospedale di Atlanta all'età di 34 anni. Secondo quanto riportato dagli agenti di polizia, la causa del decesso potrebbe essere stata un'overdose da stupefacenti. L'artista è ricordato per la frenetica “Jump”, colonna sonora della sua generazione. - Chris Kelly, membro del duo rap degli Anni '90 Kriss Kross, è morto mercoledì nell'ospedale di Atlanta all'età di 34 anni. Secondo quanto riportato dagli agenti di polizia, la causa del decesso potrebbe essere stata un'overdose da stupefacenti. L'artista è ricordato per la frenetica “Jump”, colonna sonora della sua generazione.

I fatti - La polizia è stata chiamata nella casa di Kelly intorno alle 16 e 30 di mercoledì. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'Atlanta Medical Center. Kelly è stato dichiarato morto intorno alle 17. Non è stata determinata alcuna causa ufficiale di morte, in attesa dell'autopsia.



Meteora del rap - Kelly, noto come “Mac Daddy” e Chris Smith conosciuto come “Daddy Mac” hanno fatto il loro ingresso sulla scena musicale nel 1992 dopo che il produttore musicale e rapper Jermaine Dupri li ha scoperti in un centro commerciale di Atlanta. I due indossavano i vestiti al contrario come trucchetto per farsi ricordare ma hanno conquistato i fan con il loro rap. La prima canzone, e di maggior successo, fu “Jump”. La hit, parte dell'album di debutto “Totally Krossed Out”, sarebbe diventata la numero 1 negli States e a livello globale ed è rimasta nella memoria collettiva come una una delle più popolari di quell'anno. Il loro successo li ha portati a una fama istantanea: sono andati in tour con Michel Jackson, sono stati ospiti in spettacoli televisivi e a loro è stato dedicato addirittura un video game. Il gruppo non è stato, però, in grado di bissare il successo della prima canzone, sebbene abbia proseguito la carriera musicale con altre hit come “Warm It Up” e “Tonite's Tha Night”. Nel 2009 dopo la pubblicazione di foto che ritraevano il rapper con chiazze senza capelli, si è diffuso il pettegolezzo che avesse il cancro. Ma in un'intervista ha affermato di soffrire di alopecia.