Venezia, Leone d'oro alla carriera a Friedkin

foto LaPresse 12:46 - Ha rinnovato e rivoluzionato il cinema americano horror e poliziesco, per questo il regista de "L'Esorcista" William Friedkin conquista il Leone d'oro alla carriera della 70esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia in claendario dal 28 agosto al 7 settembre. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta, su proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera.

Friedkin ha ottenuto di recente un grande successo di critica e pubblico alla Mostra di Venezia 2011 con 'Killer Joe', presentato in Concorso. "Venezia, specialmente durante la Mostra, è una casa spirituale per me - ha dichiarato Friedkin -. Il Leone d'oro alla carriera è qualcosa che non mi sarei mai aspettato, ma sono onorato di accettarlo con gratitudine e amore". Friedkin riceverà il riconoscimento durante la 70esima Mostra di Venezia dove presenterà il restauro de "Il salario della paura".



"Dopo aver scardinato le regole del documentario con alcuni lavori televisivi impostisi per lo sguardo asciutto - scrive Barbera - spietato e imprevedibile, Friedkin ha rivoluzionato poi due generi popolari come il poliziesco e l'horror, inventando di fatto il blockbuster moderno con 'Il braccio violento della legge' (1971, premiato con cinque Oscar, tra cui miglior film e miglior regia) e 'L'esorcista' (1973, nominato a dieci Oscar). E' stato poi autore di film in anticipo sui tempi come 'Il salario della paura' (Sorcerer, 1977), 'Cruising' (1980), 'Vivere e morire' a Los Angeles (1985) e 'Jade' (1995, presentato alla Mostra di Venezia in Notti veneziane), alcuni dei quali solo in seguito ampiamente rivalutati come autentici capolavori".