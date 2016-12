Collare e catene per Miley Cyrus

foto V Magazine Correlati VERSIONE FETISH

11:36 - Unico retaggio adolescenziale, i capelli corti e platinati. Per il resto l'ex stellina Disney Miley Cyrus che interpretava Hanna Montana in una nota serie, si è lasciata alle spalle lo stile da divetta bambineggiante per svelare la sua sensualità da donna. Per "V magazine" viene immortalata da Mario Testino con un armamentario di borchie, catene e pelle e mostra sfacciatamente fondoschiena e seno.

Ammiccamenti rock – Un vero e proprio make over in vista dell'album “TBA” che uscirà quest'estate adistanza di tre anni da “Can't be Tamed”. Nonostante stivali, borchie e chiodo non c'è rischio di confondere Miley con Fonzie, visto che dal giubbotto fa capolino un top con un taglio strategico a metà decolleté. Voltando le spalle all'obiettivo in maniera allusiva con la schiena scoperta Miley abbassa con la mano i pantaloni della tuta per far vedere un'abbondante porzione del suo muscoloso lato b. Altro che fatina, insomma. La nuova Miley è più rock e aggressiva che mai. Jeans strappati e classico blazer nero ma nessuna maglietta, solo una mano per coprirsi e toccarsi allo stesso tempo. La Cyrus non ha paura di riferimenti sadomaso visto che indossa un collare con guinzaglio metallico, mentre di schiena fissa l'obiettivo e sembra invitare chi la guarda a condurla in un gioco di ruolo. L'allusività cede il posto all'aggressività quando indossa mutandoni maschili che, tirati su, scoprono più di quanto coprano.