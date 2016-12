Golino neo regista: "Racconto la dolce morte"

foto LaPresse Correlati UNA SCENA IN ANTEPRIMA

IL CAST

VALERIA, SEXY QUARANTENNE 08:47 - Non ha scelto di certo la strada più facile Valeria Golino per il suo esordio alla regia. Nella pellicola "Miele" che si ispira al romanzo "A nome tuo" di Mauro Covacich, si affrontano temi eticamente tortuosi come la morte, la malattia e il suicidio assistito. Nelle sale dal primo maggio, è già atteso al Festival di Cannes nella sezione "Un Certain Regard". - Non ha scelto di certo la strada più facileper il suo esordio alla regia. Nella pellicolache si ispira al romanzo "A nome tuo" di Mauro Covacich, si affrontano temi eticamente tortuosi come la morte, la malattia e il suicidio assistito. Nelle sale dal primo maggio, è già atteso al Festival di Cannes nella sezione "Un Certain Regard".

Un film duro e crudo - A interpretare la protagonista Irene, è Jasmine Trinca che, a pagamento e illegalmente, dà la morte ai malati terminali che hanno deciso di farla finita. Ma la vita di Irene, che contrappone alla sua attività di portatrice di morte una vita frenetica, viene sconvolta dall'incontro con l'ingegnere settantenne Carlo Grimaldi (messo in scena da Carlo Cecchi), che vuole morire ma, lo scoprirà solo in seguito, non è affatto malato.



Non è un manifesto - La Golino ha commentato: "Il film non è contro, nè a favore del suicidio assistito, non prende una posizione decisiva anche se, personalmente, credo che ogni persona possa decidere per il suo corpo". Riguardo al libro che ha ispirato la storia, la neo regista dice: "Ho letto il libro di Covacich tre anni fa e mi è sembrato subito fulminante, contemporaneo, doloroso, provocatorio e con personaggio femminile inedito. Ho avuto, però, paura di fare un film così difficile come prima opera". Rispetto all'asprezza di certe immagini, la Golino tiene a precisare: "Non si vede mai davvero morire una persona, solo i preparativi verso la morte. Volevo solo realizzare un film libero e formale allo stesso tempo. Avevo paura di tante trappole, come, per esempio, che prevalesse la mia tendenza estetizzante. Per fortuna il tema di questo film in un certo modo mi ha aiutato perché impedisce l'inutile".



La morte come vera protagonista - Riguardo al tema della morte rivela: “Non ho mai pensato fosse un argomento troppo ostico, casomai difficile. Volevo fare un connubio tra morte e vita, luce e buio. Certo quando abbiamo proposto il film ci hanno detto "Siete pazzi, perché rovinare una carriera al suo nascere".



Riccardo Scamarcio, compagno della Golino e coproduttore del film ha aggiunto con ironia: "C'è chi allora mi ha detto. Perché far fare a Valeria il primo e ultimo film?". E sulla partecipazione a Cannes, Valeria ammette: "Non lo nascondo: sono molto contenta di andarci e non posso dire di non averci pensato".



Jasmine Trinca, abituata a ruoli drammatici, spiega: "Ero sicura che il film fosse necessario farlo. Il fatto poi che il mio personaggio prenda dei soldi per questo lavoro aggiunge all'opera di “Miele” qualcosa di sporco: lei in fondo fa un lavoro clandestino. In qualche modo il film di Valeria non è affatto un manifesto ma comunque anche in Italia, si sa, soltanto alcuni si possono permettere di fare questo salto nel buio. E questo è un dato di fatto".