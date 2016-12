Jason Derulo: "Dopo l'incidente rinasco"

foto Ap/Lapresse Correlati IN ANTEPRIMA IL VIDEO 12:29 - Nel gennaio 2012 il fenomeno della musica americana Jason Derulo si fece male al collo in maniera molto seria durante le prove del tour mondiale legato all'album "Future History". Un incidente che poteva condannarlo alla paralisi. Dopo una lunga pausa forzata la rinascita sempre e grazie alla musica. Il cantautore presenta in anteprima a Tgcom24 il nuovo singolo "The Other Side" che farà da apripista al terzo disco in uscita questa estate. - Nel gennaio 2012 il fenomeno della musica americanasi fece male al collo in maniera molto seria durante le prove del tour mondiale legato all'album "Future History". Un incidente che poteva condannarlo alla paralisi. Dopo una lunga pausa forzata la rinascita sempre e grazie alla musica. Il cantautore presenta in anteprima a Tgcom24 il nuovo singolo "The Other Side" che farà da apripista al terzo disco in uscita questa estate.

“E’ un anno che lavoro su quest’album ed è venuto fuori come meglio non potrebbe - dice Jason del suo nuovo disco ancora senza titolo -. Ho voluto fare un album che potrò ascoltare sempre senza stancarmi. Non solo adesso, non solo l’anno prossimo, ma per un lungo periodo”. Jason parteciperà il prossimo 11 maggio all’annuale concerto Wango Tango dell’americana Kiss FM, all’Home Depot Center di Carson (California). Presentato da Ryan Seacrest e Britney Spears, al concerto, che come ogni anno dura tutto il giorno, parteciperanno anche Bruno Mars, i Maroon5, Will.i.am, le Icona Pop e molti altri.