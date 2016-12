Sarandon: "Pole dance insieme a mia figlia"

10:42 - Nella sua carriera Susan Sarandon ha affrontato numerose sfide, ma è ancora pronta a mettersi in gioco per amore dei figli. Alla soglia dei 67 anni l'attrice premio Oscar ha infatti accompagnato la figlia Eva Amurri ad lezione di pole dance, provando lei stessa ad avvinghiarsi al palo. "Sono uscita ammaccata e molto scoraggiata - ha ammesso al The Wendy Williams Show - Devi essere molto forte. Dovrebbero diventare una disciplina olimpica".

A mettere la Sarandon "al palo" la figlia Eva Amurri, che in "Californiation" interpreta una stripper. Presente durante un allenamento, mamma Susan non ha resistito alla tentazione di ballare intorno al palo. Una prova deludente, che le ha lasciato addosso qualche livido e un po' di delusione.



"L'ho accompagnata ad una lezione privata perchè doveva prepararsi per Californication e ho provato anche io - ha spiegato la Sarandon - A dire il vero non so se sia una disciplina sexy, io sono uscita a pezzi".