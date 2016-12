La carica sexy di Beyoncè travolge gli inglesi

foto LaPresse Correlati CURVE PERFETTE

Altro che mammina tutta casa e passeggini. Beyoncè non ha nessuna intenzione di appendere gli stiletti al chiodo e la tappa inglese del "Mrs Carter World Tour" si è trasformata in un'occasione per mettere in mostra il suo fisico mozzafiato. Sul palco di Birmingham la popstar ha conquistato il pubblico sfoggiando diversi look, uno più sexy dell'altro; dal vestitino leopardato al body di paillettes, passando per un elegantissimo long dress rosso fuoco.

Nella sua tappa inglese Beyonè ha sfoggiato un guardaroba da far invidia alla Regina in persona. Fasciata in un vestitino bianco latte o strizzata in un impermeabile di latex nero, la popstar ha stupito i suoi fan con una passerella da far perdere la testa.



"Birmingham! Grazie per ospitarci stanotte e per aver accolto il Mrs Carter Show - ha esordito Beyoncè, aggiungendo - Voglio ringraziare voi ragazzi per il vostro amore. Voglio che sappiate di quanto apprezzi la lealtà che mi avete dimostrato in questi anni".



La cantante ha tentato quindi di ingraziarsi i sudditi di sua Maestà, dopo le polemiche piovute su di lei per la cover di "Back to Black", hit di Amy Winehouse. La nuova versione - inserita nella colonna sonora de "Il grande Gatsby" - non ha infatti convinto i fan della cantante scomparsa e il padre della Winehouse ha usato parole dure contro Beyoncè, accusandola di non aver chiesto il permesso per registrare il brano.