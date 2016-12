Eros e masochismo, il ritorno di Polanski

foto Ap/Lapresse 12:48 - Roman Polanski torna a Cannes con "Venere in pelliccia". Una black comedy a sfondo erotico scritta da David Ives, già grande successo a Broadway, ispirata ad un romanzo del 1870 scritto da Leopold von Sacher-Masoch, scrittore tedesco famoso per il suo masochismo. Il regista 80enne era stato in concorso con "Il pianista" al 55esimo festival, vincendo con quel film la Palma d'oro. torna acon "". Una black comedy ascritta da David Ives, già grande successo a Broadway, ispirata ad un romanzo del 1870 scritto da Leopold von Sacher-Masoch, scrittore tedesco famoso per il suo. Il regista 80enne era stato in concorso con "Il pianista" al 55esimo festival, vincendo con quel film la Palma d'oro.

E' la storia dell'incontro fatale tra un autore teatrale frustrato, che ama con un certo sadismo mettere in difficoltà le attrici a cui fa i provini. Cosa che capiterà puntualmente anche per l'attrice che si rivelerà, solo lentamente e molto inaspettatamente, quella "giusta" e "sbagliata" allo stesso tempo. Sì, perché Vanda (Emmanuelle Seigner, moglie del regista), che sembra non passarsela troppo bene e di avere qualche nevrosi di troppo tiene testa al misogino Thomas (Mathieu Amalric) che cerca in tutti i modi di metterla in difficoltà. Anzi la carica erotica della ragazza e la sua inaspettata capacità di rivestire il ruolo della massacratrice come se fosse la sua natura più intima, una parte nascosta solo da un leggero strato di pelle, dà all'attrice un potere su Thomas che però è altrettanto consapevole che Vanda in quel ruolo non è affatto adatta.