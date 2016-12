Renato Zero, una mega festa per Roma

foto Ansa Correlati EVENTO AL PALALOTTOMATICA

RITORNO CON "AMO"

FESTA AL PIPER 10:15 - Renato Zero ha voluto fare le cose in grande per il ritorno al live. Ha trasformato il Palalottomatica di Roma in PalaZero (sbuca il suo viso dall'insegna) e per 15 giorni consecutivi regala uno show tra musica e show dal 27 aprile al 22 maggio. Costumi sfavillanti, grandi successi storici e gli inediti di "Amo" hanno stregato i fan, letteralemente in adorazione per quasi tre ore. ha voluto fare le cose in grande per il ritorno al live. Ha trasformato ildi Roma in(sbuca il suo viso dall'insegna) e per 15 giorni consecutivi regala uno show tra musica e show dal 27 aprile al 22 maggio. Costumi sfavillanti, grandi successi storici e gli inediti di "Amo" hanno stregato i fan, letteralemente in adorazione per quasi tre ore.

C'è stata anche la proiezione in esclusiva del video "Un'apertura d'ali" diretto da Alessandro D'Alatri nel carcere femminile di Latina. La parte musicale è stata affidata a 8 musicisti con un'orchestra di 34 elementi, diretti dal Maestro Renato Serio. Non poteva mancare il Corpo di Ballo formato da 12 danzatori con coreografie di Bill Goodson.



Con quindici date consecutive, nella stessa location: un successo senza precedenti con oltre 90.000 biglietti già venduti per le quindici date, per ora, in calendario: 27, 29 e 30 aprile e 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15 16, 18, 19, 21 e 22 maggio



DUE MOSTRE E VIDEO BOX PER I FAN - Al PalaZero sono state allestite due mostre. In una, a cui il pubblico avrà accesso anticipato di un'ora rispetto all'apertura dei cancelli alle ore 19, sono esposti i costumi storici di Renato Zero con fotografie che raccontano la storia dell'artista. La seconda mostra è dedicata alla "Bell'Italia degli artigiani". Uno spazio "interattivo", dove gli artigiani espongono le loro opere e dare vere e proprie dimostrazioni della loro attività. Il tutto a cura dell'agenzia AbcProject. Infine a disposizione del pubblico dei Video Box nei quali poter lasciare un videomessaggio all'artista e dei mega backdrop dove si potrà fare una foto e diventare Renato Zero con uno scatto.