"Sex Crimes", un sequel nel segno di Amanda

foto Da video Correlati NUDI E SESSO ESTREMO: UN THRILLER BOLLENTE 14:44 - "Sex Crimes" quindici anni dopo ha il volto di Amanda Knox. Il thriller dalle forti tinte erotiche, con Matt Dillon, Kevin Bacon e Denise Richards, che scandalizzò nel 1998, potrebbe infatti avere un sequel a breve. E la storia, come ha spiegato il regista John McNaughton a Hollywood.com, sarebbe ispirata alla vicenda di Amanda. Ancora nessuna ipotesi sugli attori che potrebbe interpretare questo thriller tra realtà e fantasia. - "Sex Crimes" quindici anni dopo ha il volto di Amanda Knox. Il thriller dalle forti tinte erotiche, con Matt Dillon, Kevin Bacon e Denise Richards, che scandalizzò nel 1998, potrebbe infatti avere un sequel a breve. E la storia, come ha spiegato il regista John McNaughton a Hollywood.com, sarebbe ispirata alla vicenda di Amanda. Ancora nessuna ipotesi sugli attori che potrebbe interpretare questo thriller tra realtà e fantasia.

In realtà il film capostipite di sequel ne ha già avuti ben tre, ma si è trattato di produzioni di serie B, destinate direttamente al mercato dell'home video e miranti solo a sfruttare l'appeal del titolo e la buona dose di nudità presenti.



In questo caso si tratterebbe di un seguito "ufficiale", dal momento che a occuparsene sarebbe il regista del primo "Sex Crimes". "Alcune settimane fa lo sceneggiatore Steven Peter mi ha mandato una mail - ha spiegato McNaughton - illustrandomi la sua idea. Credo sia molto interessante e stiamo vedendo se qualcuno è interessato a realizzarla". Un'idea basata appunto sulla vicenda del processo ad Amanda. Di fatto i figli dei protagonisti del primo film sarebbero studenti che si conoscono e vengono coinvolti in una vicenda che sfugge tragicamente loro di mano... Si realizzerà?