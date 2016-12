Jessica Alba: "In linea grazie al corsetto"

foto Olycom Correlati BIONDA PER "SIN CITY"

IN BIKINI AD AMALFI 13:39 - Jessica Alba, in splendida forma dopo aver partorito due pargolette, svela il segreto della sua silhouette intatta. L'attrice, che di recente doppiato il film d'animazione "Escape from Planet Earth", spiega che la sua linea invidiabile non è un dono di Madre Natura ma la ricompensa di tre mesi di sacrifici passati a indossare un doppio corsetto costrittivo. , in splendida forma dopo aver partorito due pargolette, svela il segreto della sua silhouette intatta. L'attrice, che di recente doppiato il film d'animazione "Escape from Planet Earth", spiega che la sua linea invidiabile non è un dono di Madre Natura ma la ricompensa di tre mesi di sacrifici passati a indossare un doppio corsetto costrittivo.

Supplizio auto inflitto - La star hollywoodiana regina dei red carpet dichiara che la sua pancia piatta è merito di una tortura medievale: "È stato brutale e non è per tutti. Ho indossato un doppio corsetto giorno e notte per tre mesi. Faceva sudare tantissimo, ma ne è valsa la pena". Madre delle bambine Honor e Haven, la Alba ha passato periodi post-parto difficoltosi alle prese con l'aggeggio d'antan.



Nonostante i tentativi di svincolarsi dall'immagine di bellona che hanno sempre tentato di affibiarle, Jessica è comunque consapevole che la bellezza è stata la sua chiave d'accesso per lo star system e la preserva gelosamente. Del resto, lo dicevano anche le nonne: "Per essere belle bisogna soffrire".